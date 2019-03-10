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"Genç Gönüllüler" sabah namazında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 09:39 | Son Güncelleme

"Genç Gönüllüler" sabah namazında buluştu

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da bir grup genç, sabah namazında bir araya geldi.

Kendilerini "Genç Gönüllüler" şeklinde tanımlayan gruptakiler, Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazını kıldı.

Genç Dergisi Yayın Danışmanı ve Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Lütfi Arslan, namazın ardından gençlerle sohbet etti.

Arslan, sohbetinde ilimin neden önemli olduğunu anlatarak, "İlim sadece okuyarak anlaşılan bir şey değildir. Sadece okumak, yazmak, çizmekle ilim olmaz. Onu hayata geçirebiliyorsan, tüm yaşadıkların bununla nurlanıyorsa, bereketleniyorsa ilim ilimdir." dedi.

Eskiden büyüklerin bir söz söylemeden önce kendilerine, "Bu sözün bana faydası var mı, karşımdakine faydası var mı?" diyerek elekten geçirdiğini vurgulayan Arslan, "Söylenen her sözün sorgusu yapılacaktır. Bunun unutmamak gerekir. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'Oku'dur. Son emir de ben öyle diyorum, zamanı geldiğinde sağdan ya da soldan defterin verilip okunacaktır. Rabb'im sağdan defterimizin verilmesini nasip eder inşallah." şeklinde konuştu.

Sohbetin ardından cami avlusunda namaza katılanlara simit, çay ve çorba ikram edildi.

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Mehmet Lütfi Arslan sabah namazı sohbet Üsküdar

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