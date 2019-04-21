Genç hafızlar birincilik için yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali", Karabük'te gerçekleştirildi.

Safranbolu ilçesindeki Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen finale, bölgelerinde birinci olan ortaokul ve lise öğrencisi hafızlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, yarışmanın kentte yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmam hatip liselerinin önemine değinen Gürel, yarışacak öğrencilere başarılar diledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de imam hatip okullarının zorlu bir süreçten geçtiğini, gelinen noktaya şükrettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ise hafızların yetişme süreci hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, milli ve manevi değerlere sahip, ülkenin istikbali, İslam dünyasının da ümidi olan bu gençleri velilerin ve yöneticilerin destekleriyle yetiştirdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan 20 hafız, Osman Şahin, İlyas Yılmaztürk, Ahmet Karalı, Fatih Okumuş ve Kerim Öztürk'ten oluşan seçici kurul önünde Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu.