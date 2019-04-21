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Genç hafızlar birincilik için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

Karabük'te düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"nde lise kategorisinde Muhammed Odacıoğlu, ortaokul kategorisinde Mustafa Can Ağırbaş birinci oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali", Karabük'te gerçekleştirildi.

Safranbolu ilçesindeki Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen finale, bölgelerinde birinci olan ortaokul ve lise öğrencisi hafızlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, yarışmanın kentte yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İmam hatip liselerinin önemine değinen Gürel, yarışacak öğrencilere başarılar diledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de imam hatip okullarının zorlu bir süreçten geçtiğini, gelinen noktaya şükrettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz ise hafızların yetişme süreci hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, milli ve manevi değerlere sahip, ülkenin istikbali, İslam dünyasının da ümidi olan bu gençleri velilerin ve yöneticilerin destekleriyle yetiştirdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yarışmaya katılan 20 hafız, Osman Şahin, İlyas Yılmaztürk, Ahmet Karalı, Fatih Okumuş ve Kerim Öztürk'ten oluşan seçici kurul önünde Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu.

Yarışmada, lise kategorisinde Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Odacıoğlu birinci, Rize Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hüseyin Uçar ikinci, Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Al Hüseyin üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde Ankara Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mustafa Can Ağırbaş birinciliği, Düzce Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Hamza Öztaş ikinciliği, İstanbul Zeytinburnu Seyitnizam Şehit Semih Balaban İmam Hatip Ortaokulu'ndan Eyüp Ensar Terzioğlu üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren hafızlara çeşitli ödüller verildi.

Programa, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, diğer protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Genç hafızlar birincilik için yarıştı

- Karabük'te düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali"nde lise kategorisinde Muhammed Odacıoğlu, ortaokul kategorisinde Mustafa Can Ağırbaş birinci oldu

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı

Türkiye Hafızlık Yarışması'nın finali Karabük'te yapıldı
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Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Karabük

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