Genç hafızların mukabele geleneği ilgi görüyor

Genç hafızların mukabele geleneğinin cami cemaati tarafından ilgiyle takip edildiğini belirten Toprak, "Öğle ve ikindi namazlarının ardından genç hafızlarımız cami cemaatini güzel kıraatlarıyla mest ediyor. Mukabeleyi gençlerimizin yapması manevi atmosferi güzelleştiriyor. Vatandaşlar namazdan sonra mukabeleyi takip ediyor. Dua ile sona erdiriyoruz. Allah genç hafızlarımızdan ve camimizi dolduran cemaatimizden razı olsun." diye konuştu.

Her gün öğle ve ikindi namazının ardından başlayan mukabelede, 5 hafız Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıyor. Genç hafızlardan Kur'an-ı Kerim dinlemek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor.

Genç hafız Veysel Bulum da vatandaşların mukabeleden memnun kaldığını dile getirerek, "Ezbere okuduğumuzdan dolayı cemaatin dikkatini daha çok çekiyor. Vatandaş bizi gördüğünde seviniyor. Talebe ortamını görünce çocuklarını göndermek istiyorlar. Buradaki hizmeti görünce ailelerin de hoşuna gidiyor." dedi.

13 yaşındaki Muhammed Aslan da arkadaşlarıyla mukabeleye katılmak için her gün camiye geldiğini dile getirdi.

Vatandaşlardan Hasan Baran ise gençlerin okuduğu mukabeleyle hatim indirmenin mutluluk verici olduğunu aktardı.

Baran, "Bu mübarek ramazan ayı içerisinde hocalarımız ve talebelerinin mukabele etkinliği için onlara canıgönülden teşekkür ediyoruz. Hepsini tebrik ediyoruz. Onlara inşallah ilmi olarak daha hayırlı yerlere gelmelerini Allah'tan niyaz ediyoruz. Emeği geçen bütün cemaate de hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Çok güzel etkinlikler, bunların ilimizde yaygınlaştırılmasını isteriz." ifadesini kullandı.

