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Genç hakim 13. katlı binanın terasından düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:24 | Son Güncelleme

Ankara İdare Mahkemesi’nin genç hakimi memleketi Sivas’ta 13 katlı binanın terasından düşerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre olay, saat 15.00 sularında Şeyh Şamil Mahallesi Kartepe Sokakta meydana geldi.

Ankara İdare Mahkemesi’nin genç hakimi memleketi Sivas’ta 13 katlı binanın terasından düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 15.00 sularında Şeyh Şamil Mahallesi Kartepe Sokakta meydana geldi. Adalet Bakanlığı İdare Hakimlerinden Mustafa Nuri Kelkit (27), ailesinin ikamet ettiği 13 katlı binanın teras katından düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Savcı incelemesi de olay yerinde yapıldı. Kelkit’in cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı. Raporlu olduğu için memleketinde bulunan genç hakimin psikolojik problemleri bulunduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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