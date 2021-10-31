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  4. Genç hemşirenin korkunç ölümü! Odasında asılı halde buldular

Genç hemşirenin korkunç ölümü! Odasında asılı halde buldular

31.10.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da doğalgaz borusuna asılı halde bulunan 31 yaşındaki hemşirenin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan hemşirenin kardeşi tarafından bulunduğu öğrenildi. Genç kadının, olay öncesinde erkek arkadaşıyla tartıştığı ve intihar edeceği yönünde mesajlar atması üzerine polis ekiplerinin eve gelerek hemşireyle konuştukları öğrenildi.

Genç hemşirenin korkunç ölümü! Odasında asılı halde buldular

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bitlis'te görev yaptığı sırada eşinden ayrılan ve yaklaşık 2 ay önce tayininin çıktığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başlayan hemşire Selver Ç. (31) kız kardeşi S.Ç.'nin (18) Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan ikametinde kardeşi ile birlikte yaşamaya başladı.

ERKEK ARKADAŞINA İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ, EVE POLİS EKİPLERİ GELDİ

Genç hemşirenin dün gece saatlerinde erkek arkadaşıyla mesajlaşarak intihar edebileceği yönünde bilgiler paylaşması üzerine polis ekipleri ikamete giderek Selver Ç. ile görüştü. Ekipler ile yüz yüze görüşme yapan Selver Ç.'nin durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir talebinin bulunmadığını belirtmesi üzerine ekipler bölgeden ayrılırken, sabah 05.00 sularında iki kardeş kahvaltı yaptıktan sonra odalarına uyumaya gitti.

SABAH UYANDIĞINDA KORKUNÇ TABLOYLA KARŞILAŞTI

Sabah 09.00 sularında uyanan genç hemşirenin kız kardeşi S.Ç. ablasını doğalgaz borusuna eşarpla asılı halde buldu. Kendi imkanlarıyla ablasını bulunduğu yerden indiren S.Ç.'nin durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İkamete kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Selver Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Genç hemşirenin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İHA

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