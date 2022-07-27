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  4. Genç Hidayet'in talihsiz ölümü! Üzerine düştüğü süt sağma makinesi sonu oldu

Genç Hidayet'in talihsiz ölümü! Üzerine düştüğü süt sağma makinesi sonu oldu

27.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 16 yaşındaki Hidayet Yeşil, ahırda inekleri sağan annesine yardım ederken, ayağı kayıp süt sağma makinesinin üzerine düştü. Yeşil, üzerine düştüğü süt sağma makinesindeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdi. Jandarmanın, Yeşil'in talihsiz ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Genç Hidayet'in talihsiz ölümü! Üzerine düştüğü süt sağma makinesi sonu oldu

Aydın'da 16 yaşındaki Hidayet, ayağı kayıp üzerine düştüğü süt sağma makinesinden akıma kapılıp öldü. Saat 07.30 sıralarında Söke ilçesi kırsal Karaatlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahallenin muhtarı Mevlüt Yeşil'in oğlu Hidayet Yeşil, ahırda inekleri sağan annesi Zeliha Yeşil'e yardım ederken, dengesini kaybedip süt sağma makinesinin üzerine düştü. Yeşil, makinedeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapıldı.

GENÇ HİDAYET DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yeşil'in ölümü, Mevlüt- Zeliha Yeşil çiftiyle yakınlarını üzdü.

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Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayağı kayıp üzerine düştüğü süt sağma makinesinden akıma kapılıp öldü - Güvenlik - Aydın - Söke

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın süt sağma makinesi
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