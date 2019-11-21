Genç İHH'nın "Nijer'e 3 eser" projesi hayata geçti

İSTANBUL (AA) -

Genç İHH, "Nijer'e 3 Eser" projesi kapsamında inşa ettiği, Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı, Mus'ab Bin Umeyr İlkokulu ile Ömer Muhtar Camisi'nin açılışlarını gerçekleştirdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, hayırsever gençlerin destekleriyle başlatılan "Nijer'e 3 Eser" projesi tamamlandı. Proje ile Nijer'de Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı, Mus'ab Bin Umeyr İlkokulu ve Ömer Muhtar Camisi hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç İHH Başkanı Abdullah Muhammet İslam, şunları kaydetti:

"Nijer'e 3 Eser Projemizi, Genç İHH il yönetimleri, üniversite, lise, ortaokul, çalışan gençlik ve İHH Çocuk gibi birimlerimizin gayretleri ile tamamladık. Sağlık ocağımıza Filistin'de İsrail zulmüne karşı direniş gösteren kardeşlerimizi tedavi ettiği esnada şehit edilen 20 yaşındaki Rezzan El-Neccar'ın, Medine'ye ilk öğretmen olarak hicret eden şehidimiz Mus'ab Bin Umeyr'in adını ilk okulumuza, Kuzey Afrika'da emperyalistlere karşı verdiği mücadele ile gençlerimizin yüreğinde yer eden ve evini camiye çevirerek çocuklara eğitim veren şehidimiz Ömer Muhtar'ın ismini de camimize verdik."

