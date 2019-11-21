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Genç İHH'nın "Nijer'e 3 eser" projesi hayata geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 21.11.2019 14:55 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH), “Nijer’e 3 Eser” projesi kapsamında inşa ettiği, Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı ve Mus’ab Bin Umeyr İlkokulu ile Ömer Muhtar Camii’nin açılışlarını gerçekleştirdi.

Nijer, (DHA)- İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH), “Nijer’e 3 Eser” projesi kapsamında inşa ettiği, Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı ve Mus’ab Bin Umeyr İlkokulu ile Ömer Muhtar Camii’nin açılışlarını gerçekleştirdi.
Genç İHH, hayırsever gençlerin destekleriyle başlatmış olduğu “Nijer’e 3 Eser” projesini tamamladı. Tamamlanan proje ile Nijer’de Rezzan El-Neccar Sağlık Ocağı, Mus’ab Bin Umeyr İlkokulu ve Ömer Muhtar Camii hizmete açıldı.
Açılışları gerçekleştirmek üzere Nijer’e giden Genç İHH Başkanı Abdullah Muhammet İslam, zorlu ve büyük bir proje olmasına rağmen, çalışmayı sahiplenerek 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını sağlayan gençlere teşekkür etti. Abdullah Muhammet İslam, proje detaylarını şu şekilde özetledi: “‘Nijer’e 3 Eser’ projemizi, Genç İHH il yönetimleri, üniversite, lise, ortaokul, çalışan gençlik ve İHH Çocuk gibi birimlerimizin gayretleri ile tamamladık. Arkadaşlarımız gün geldi kermesler, kitap mezatları ve okullarında manavlar açarak bu projeye katkı sağladı; gün geldi harçlıklarından artırarak ya da kahve satışları yaparak destek oldu projeye. Ve sonunda Nijer halkının hizmetinde kullanılmak üzere açılışlarımızı gerçekleştirdik. Projedeki eser isimlerini verirken de geçmişlerimize vefa göstermek istedik. Bu nedenle de sağlık ocağımıza Filistin’de İsrail zulmüne karşı direniş gösteren kardeşlerimizi tedavi ettiği esnada şehit edilen 20 yaşındaki Rezzan El-Neccar’ın; Medine’ye ilk öğretmen olarak hicret eden şehidimiz Mus’ab Bin Umeyr’in adını ilkokulumuza ve Kuzey Afrika’da emperyalistlere karşı verdiği mücadele ile gençlerimizin yüreğinde yer eden ve evini camiye çevirerek çocuklara eğitim veren şehidimiz Ömer Muhtar’ın ismini de camimize verdik.”

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