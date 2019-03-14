Genç iklim aktivisti Thunberg Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg, Norveç parlamentosunda yer alan Sosyalist Sol Parti üyesi üç milletvekili tarafından bu yıl verilecek Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Bu üç milletvekilinden biri olan Freddy Andre Ovstegard, "Greta Thunberg'i önermiş bulunuyoruz çünkü eğer iklim değişikliğini durdurmak için harekete geçmezsek bunun sonucu savaşlar, çatışmalar ve mülteciler olacak" diye konuştu. Ovstegard, "Greta Thunberg, benim barışa büyük bir katkı olarak gördüğüm dev bir kitle hareketi başlatmıştır" dedi.

Thunberg, Twitter üzerinden konuya ilişkin bir mesaj yayınladı. Thunberg, bir kalp emojisiyle birlikte paylaştığı mesajında "Ödüle aday gösterildiğim için onur duyuyorum ve müteşekkirim" dedi.

Yaklaşık altı ay önce adı pek bilinmeyen ve o dönemde 15 yaşında olan Thunberg, İsveç parlamento binasının önünde kendi hazırladığı "İklim için okul boykotu" yazılı pankartla oturarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun ardından küresel boyutta büyük üne kavuşan Thunberg, dünya genelinde birçok kişinin desteğini kazandı.