Genç İklim Aktivistinden Liderlere: ‘Hayallerimi Çaldınız’

16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thurnberg Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Zirvesi’nin açılışında konuştu. Dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince güçlü önlemler almamakla suçlayan genç aktivist “Buna nasıl cüret edersiniz?” diye sordu. Dünya çapında milyonlarca gencin iklim değişikliği konusunda acilen harekete geçilmesi çağrısı yapmak üzere sokaklara dökülmesinden 2 gün sonra liderler New York’ta yapılan BM Genel Kurulu toplantıları için bir araya geldi. Karbon emisyonlarının azaltılması için gösterilen çabaların tıkandığı bir dönemde sürece yeniden ivme kazandırmak amacıyla delegeler BM İklim Zirvesi’nde toplandı. “Buna nasıl cüret edersiniz?” Genç aktivist Thurnberg duygusal bir konuşmayla delegelere seslendi. Zaman zaman sesi titredi ancak zirvenin açılış konuşmasında sert ve net mesajlar verdi. Thurnberg, dünyayı en çok kirleten neslin onu ve neslini iklim değişikliğinin aşırı etkilerinin getirdiği yükle baş başa bıraktığını söyledi. Thurnberg, “Bu çok yanlış. Burada bu konuşmayı yapmıyor olmam gerekirdi. Okyanusun diğer tarafında okulda olmam gerekirdi ama hepiniz umut için biz gençlere geliyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?” diye konuştu. Genç aktivist, “Boş laflarınızla hayallerimi ve çocukluğumu çaldınız” dedi.

BM Genel Sekreteri: “Derin bir iklim çukurunun içindeyiz” İklim Zirvesi’ni toplayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres hükümetleri zirve öncesinde somut eylem planları önereceklerse zirveye katılıp konuşmaları çağrısında bulunmuş, “Söyleyecek olumlu sözünüz varsa gelin. Kötü haber verecekseniz gelmeyin” mesajını vermişti. BM Genel Sekreteri zirvenin açılışında yaptığı konuşmada “Doğa kızgın. Doğayı kandırabileceğimizi düşünürek kendimizi kandırıyoruz. Doğa her zaman intikamını alır ve tüm dünyada da öfkeyle karşılık veriyor” ifadelerini kullandı. BM Genel Sekreteri “Her şeyin bir bedeli var. Ama en büyük bedel hiçbir şey yapmamak. En büyük bedel ölmek üzere olan yakıt endüstrisine maddi destek vermek, daha çok sayıda termik santral inşa etmek ve gün gibi ortada olan şu gerçeği inkar etmek: Derin bir iklim çukurunun içindeyiz ve bu çukurun içinden çıkmak için önce çukuru kazmaya son vermemiz lazım” diye konuştu. Trump bir ara zirvede görüldü İklim değişikliği konusuna şüpheyle baktıkları bilinen ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun iklim oturumuna katılması beklenmiyordu.

Ancak iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan her yasayı iptal eden Trump’ın bir ara genç aktivistlerin konşuşmalarından sonra bazı liderler konuşma yapmaya başladıklarında Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte salonda izleyiciler arasında olduğu görüldü. Trump Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin konuşmalarını dinledi. İklim konusunda Birleşmiş Milletler özel temsilcisi olan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da Trump’ı “Zirveye uğradığınız için teşekkürler. Umarım buradaki istişarelerimiz siz iklim politikasını oluştururken size yardımcı olur” sözleriyle alaya aldı. Almanya Başbakanı Merkel Almanya’nın Birleşmiş Milletler’in az gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele fonuna yaptığı katkıyı 2 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkaracağını açıkladı. Dünyada deniz seviyelerinin beklenenden daha hızlı şekilde yükselmesi, aşırı hava koşullarının görülmesi sebebiyle bilimadamları Paris iklim anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığından bu yana krizin vahametinin daha da arttığı konusunda uyarıda bulunuyor.

Bilimadamları anlaşma kapsamında bugüne kadar verilen vaatlerin felaket düzeyinde bir küresel ısınmayı engellemek için yeterli olmadığı ve karbon emisyonlarının geçtiğimiz yıl rekor düzeye ulaştığı konusunda uyarıda bulunuyor. BM Genel Sekreteri Guterres geçtiğimiz yıldan bu yana 2020 itibariyle yeni termik santral yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor ve ülkelere aşamalı olarak fosil yakıtları teşviklerini azaltmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Bazı ülkeler ilerleme kaydederken, dünyada en fazla karbon emisyonu üreten ülkelerse yangınlar ve rekor seviyede gözlemlenen sıcaklıklar daha sıcak bir dünyanın nasıl bir yıkımı beraberinde getieeceğine ilişkin bir ipucu vermesine rağmen geride kalıyor. Papa’dan “Sorumluluk ve cesaret” çağrısı İklim bilimciler ve hükümetler arasındaki uçurumun bir diğer işareti de küresel emisyonların dörtte birinden sorumlu olan 14 ülkenin 2020 yılına kadar mevcut iklim planlarını gözden geçirme niyetinde olmadıklarının sinyalini vermiş olmaları. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis de BM’deki iklim konferansına görüntülü bir mesaj göndererek, “Günümüzün en ciddi ve endişe verici olgusuyla mücadele etmek için dürüstlük, sorumluluk ve cesaret” çağrısında bulundu.