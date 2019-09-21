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Genç iklim aktivistlerinden liderlere çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 19:15 | Son Güncelleme

Genç iklim aktivistleri, dünya liderlerinden iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırmalarını istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Genç iklim aktivistleri, dünya liderlerinden iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırmalarını isteyerek aksi takdirde tekrar seçilemeyecekleri uyarısında bulundu.

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 700 genç iklim aktivisti, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'nin ilk gününde bir araya geldi.

Dünyanın birçok ülkesinden zirveye katılan genç iklim aktivistleri, iklim değişikliğiyle mücadele için değişim talep etti.

Aktivistler, liderlerin iklim politikalarında ''radikal değişiklikler'' yapma yükümlülüğü taşıdığına dikkati çekti.

Liderlerden, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarını artırmalarını isteyen aktivistler, aksi takdirde tekrar seçilemeyecekleri uyarısında bulundu.

Aktivistler, "koltuklarını korumaları için" liderlerden değişim yapmaları çağrısında bulundu.

Aktivistlerle zirvede bir araya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise gençlerin iklim duyarlığının, iyimserliğini artırdığını belirterek, "Çözüm mümkün, teknoloji sizin yanınızda. İhtiyacımız olan şey siyasi irade." dedi.

Guterres, kendi jenerasyonunun "iklim krizinin" ciddiyetini kavramakta başarısız olduğuna dikkati çekerek, "Değişim için sizler zorlayabilirsiniz. Dün milyonlarca genç sokaklara çıktı, gerçek gücünüz var ve hayır kelimesini cevap olarak kabul etmeyeceksiniz. Sizlerin mesajını liderlere ileteceğime söz veriyorum." diye konuştu.

İsveç Parlamentosu önünde başlattığı "Fridays For Future" adlı oturma eylemleriyle, iklim değişikliğine karşı yapılan öğrenci eylemlerinin sembolü haline gelen ve İngiltere'den açıldığı sıfır karbondioksit salınımlı yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen iklim aktivisti Greta Thunberg, 23 Eylül'de dünya liderlerinin katılacağı İklim Zirvesi'ne de katılacak.

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