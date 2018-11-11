Genç İmam Hatipliler: İslamı temsil eden biri saygı duyan insanlarla olmalı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- GENÇ İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'na ziyareti ile ilgili olarak, "İslam dinini temsil eden birisi, hoşgörülü olmalı ve bulunduğu toplumun değerlerine saygı duymalı, saygı duyan insanlarla bir olmalı" dedi.

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yazar Kadir Mısıroğlu'na yaptığı ziyaret ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Diyanetin ve din görevlilerin siyasetin üstünde olduklarına inandıklarını söyleyen Akkaya, İslam dininin hoşgörü, kardeşlik, birlik ve beraberliği emrettiğini belirtti. Akkaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun kin ve nefretini kazanacak işlerden uzak durmayı, kendisini de uzak tutmayı vazife bilir. İslam dinini temsil eden birisi, hoşgörülü olmalı ve bulunduğu toplumun değerlerine saygı duymalı, saygı duyan insanlarla bir olmalı ve her zaman da saygı duymayı tavsiye etmeli. İslamı temsil eden birisi toplumumuzu birleştirmeli, ayrıştırmamalı ve insanların nefretini kazanacak işlerden uzak durmalı. Biz bir çocuğun kuşu öldü diye o çocuğa taziyeye giden bir peygamberin ümmetiyken, bizim hoşgörü kazandıracak iş ve işlemlerde bulunmaktan başka bir işimiz olmamalı."

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