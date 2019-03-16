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Genç iş adamının acı sonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

Antalya’da otomobiliyle Düden Çayı’na uçan iş adamı hayatını kaybetti.

Genç iş adamının acı sonu

Antalya’da otomobiliyle Düden Çayı’na uçan iş adamı hayatını kaybetti. Suya gömülen araçtaki iş adamının cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı
Kaza saat gece yarısı Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan Düden Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 40 yaşındaki iş adamı Mustafa Altıntaş’ın kontrolündeki 07 ADA 504 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Düden Çay’ına uçtu. Çayın debisinin yüksek olması nedeniyle araç bir anda suya batmaya başladı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.
İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk olarak bağladıkları halatla otomobilin sürüklenmesini engelledi. Sahil Güvenlik ve deniz polisi, hazırlıklarını yaptıktan sonra aracın bulunduğu yere dalış yaptı. Ekipler sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde duran Altıntaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan çıkarılan iş adamının cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kurtarma çalışmalarının ardından araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Mustafa Altıntaş’ın evli ve iki çocuk babası olduğu Aksu’da emlak ve oto galericilik yaptığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Genç iş adamının acı sonu

Genç iş adamının acı sonu

Genç iş adamının acı sonu

Genç iş adamının acı sonu

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