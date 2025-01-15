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Genç işçi feci şekilde can verdi; 1 tonluk kepçe kovası üstüne düştü... Arkadaşları sinir krizi geçirdi

15.01.2025 11:54
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Gaziosmanpaşa’da şantiye alanında çalışan 28 yaşındaki Sinan Budak, 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Budak'ın iş arkadaşları ise gencin ölümünden sonra gözyaşlarını tutamadı ve sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Genç işçi feci şekilde can verdi; 1 tonluk kepçe kovası üstüne düştü... Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Budak sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı.

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YERİNDEN ÇIKAN 1 TONLUK KEPÇE KOVASI GENÇ İŞÇİNİN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. Budak’ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan Budak bir anda yere yığıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Budak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hayatını kaybeden Sinan Budak'ın iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Budak’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İşçi Gaziosmanpaşa
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