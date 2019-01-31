"Genç işsizlerin oranı her geçen gün artıyor"

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, genç işsizlerin sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Genç nüfustaki işsizlik oranı yüzde 20.8 seviyesine çıkmış durumda. Her beş gencimizden biri işsizdir." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında işsizlik sorununa değindi.

Ekonomik durumun işsizlik oranının artmasına neden olduğunu ifade eden Karaduman, "Genç işsizlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 11'ler seviyesinde, yani yaklaşık 3 milyon 670 bin işsizimiz var. Genç nüfustaki işsizlik oranı ise yüzde 20.8 seviyesine çıkmış durumda. Her beş gencimizden biri işsizdir. Üniversite mezunlarının işsizlik oranı ise yüzde 14'tür." diye konuştu.

Karaduman, genç nüfusun ülkenin geleceği ve refahı anlamına geldiğini, üniversite mezunu işsizlerin her geçen gün arttığını ve bunun da ülkenin geleceği ve refahını olumsuz etkilediğini söyledi.

İktidarın eğitim ve istihdam politikalarını eleştiren Karaduman, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar istihdama yönelik doğru eğitim politikalarının uygulanması yerine tamamen niceliğe dayanan, algı yönetimini amaçlayan 'her ile bir üniversite' anlayışının öne çıkması eğitimde kaliteyi düşürmüştür. Şu anda 81 ilde 206 üniversitemiz bulunmaktadır. Ne var ki birkaçı hariç üniversitelerimizin çoğu uluslararası akademik başarı kriterlerine ulaşamamaktadır. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 500 üniversite arasında sadece iki üniversitemiz var. Bu okullarda öğrenim gören 7 milyondan fazla gencimiz, hayatlarının en verimli dönemlerinde ne bir mesleği öğrenip kalifiye olabilmekte ne de kaliteli bir eğitim alabilmektedir."

Karaduman, üzerinde "Çare var, Saadet Partisi" yazılı reçeteyi basın mensuplarına göstererek, partisinin iktidara gelmesi durumunda bu sorunların çözüleceğini öne sürdü.

