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Genç jokey Bursa’da hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 19:23 | Son Güncelleme

Arkadaşının düğünü için İzmir’den Bursa’ya gelen jokey, yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Genç jokey Bursa’da hayatını kaybetti

Arkadaşının düğünü için İzmir’den Bursa’ya gelen jokey, yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Bursa’ya bir yakınının düğününe gelen İslam Taşçı (33), marketten bir şeyler almak için düğün salonundan çıktı. Yoldan karşıya geçmek isteyen Taşçı, yayalara kırmızı yanmasına rağmen koşarak karşıya geçmek istedi. İslam Taşçı’yı fark etmeyen Emin Ö.’nün kullandığı lüks otomobil Taşçı’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metre fırlayan Taşçı, 2 metrelik korkulukları aşarak yapımı devam eden tramvay raylarına savruldu. Raylara düşen şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.
Talihsiz adamın aprantilik döneminde birçok derecesi bulunan idman jokeyi olduğu ortaya çıktı. Taşçı’nın ölüm haberinin ardından Türkiye Jokey Kulübü bir açıklama yaptı. Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamada, "12 Aralık 1986 yılında İzmir’de doğan ve 2001 yılında Kulübümüz tarafından eğitim almak üzere İrlanda Racing Academy&Centre of Education’a da gönderilen Taşçı, aprantilik döneminde katıldığı 85 koşusunda 2003 ve 2004 yıllarında iki kez birinci olurken, bir ikinciliği ve 5 koşuda da dördüncülüğü bulunuyordu. Merhumun cenazesi 5 Mart Salı günü İzmir Şirinyer Hipodromu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek törenin ardından Enhoşlar Ensar Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecektir. Evli olan İslam Taşçi, İzmir’de idman jokeyi olarak mesleğini sürdürmekteydi. Genç yaşta aramızdan ayrılarak bizleri büyük bir üzüntüye boğan aprantimize Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere sevenlerine ve yarışçılık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Genç jokey Bursa’da hayatını kaybetti

Genç jokey Bursa’da hayatını kaybetti

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