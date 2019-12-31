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  4. Genç kadın 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kadın 11'inci kattan atlayarak intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 01:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Fethiye K.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, psikolojik bunalıma girdiği iddia edilen Fethiye K. (25) 11'inci kattan atlayarak intihar etti.

Olay akşam 23.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi Billur Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik bunalıma giren Fethiye K. 15 katlı binanın 11'inci katındaki evlerinin penceresinden atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Fethiye K.'nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAFLI)

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