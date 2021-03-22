Genç kadın 3 ay önce evlendiği eşi tarafından ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 22 yaşındaki kadın, 3 ay önce evlendiği kocası tarafından evinde ölü bulundu. Olayla ilgili genç kadının eşi gözaltına alınırken, kadının babasının verdiği ifadesinde kızının eşi tarafından öldürülmüş olabileceğini söylediği öğrenildi.

Olay, 20 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Alikahya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evinde hareketsizce yatarken bulundu. Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F. durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beyzanur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprağa verildi

Olay yerine intikal eden olay yer ve polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Beyzanur Özel Fidan’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından Fidan’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Öğle namazını müteakip Derince Yenikent Merkez Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Fidan’ın ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Fidan’ın cenazesi Derince Şehitliğinde toprağa verildi.