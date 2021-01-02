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Genç kadın 6 aylık bebeğinin yanında vurulmuş halde bulundu

02.01.2021 22:45 | Son Güncelleme:
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Genç kadın 6 aylık bebeğinin yanında vurulmuş halde bulundu

Gaziantep’te 6 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bulunan genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’te 6 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde bulunan genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay, akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi’nde meydana geldi. 26 yaşındaki Özlem K.’nin 6 aylık bebeği ile birlikte yaşadığı evden silah sesi gelmesi üzerine komşuları durumu polise ve 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinde anne Özlem K.’yi bebeğinin yanı başında karnından tabanca ile vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadını Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özlem K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken evde inceleme yapan polisler olayın yaşandığı odada buldukları bir tabancaya el koydu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken genç kadının intihar mı ettiği yoksa bir başkası tarafından mı vurulduğu araştırıyor. Öte yandan Özlem K.’nin eşinin ise 1 yıldır cezaevinde olduğu öğrenildi.

Genç kadın 6 aylık bebeğinin yanında vurulmuş halde bulundu

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