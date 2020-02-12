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Genç kadın banyoda ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.02.2020 18:41 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde 25 yaşındaki Büşra Erkan banyoda ölü bulundu. Erkan’ın banyoda ölü bulunduğunu öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Genç kadın banyoda ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay, saat 16.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 6188 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, üç yıllık evli olduğu öğrenilen Büşra Erkan (25), kayınvalidesiyle birlikte pazara gitmeye hazırlanıyordu. Duş almak için banyoya giren Erkan, uzun süre banyodan çıkmayınca aynı sokakta oturduğu kayınvalidesi durumdan şüphelendi. Gelininin evine giden kayınvalide uzun süre kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

ÇİLİNGİR KAPIYI AÇTI, GELİNİNİN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Büşra Erkan’ın alt katta oturan komşusuna durumu anlatan kayınvalidesi daha sonra adrese çilingir çağırdı. İkametin dış kapısı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren kayınvalide gelinini hareketsiz halde banyoda yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Büşra Erkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Erkan’ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının da incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Büşra Erkan’ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları olayın meydana geldiği adrese geldi. Erkan’ın banyoda ölü bulunduğunu öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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izmir Bornova ölü bulundu

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