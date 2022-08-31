Genç kadın bebeğini iki kez doğurmak zorunda kalacak!

ABD’de yaşayan genç anne adayı Jacqueline Schumer, Tiktok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ilk kez anne olacağını ve karnındaki bebeğini iki kez doğuma almak zorunda olduğunu belirtti. Bebeğinin Spina Bifida hastalığı olduğunu paylaşan Schumer, bu hastalık nedeniyle 23 haftalık bebeği doğuracağını ardından bebeğine omurilik ameliyatı yapılacağını öğrendi. Ameliyattan sonra bebeğin tekrar anne karnına konularak 14 hafta daha beklenmesi gerektiğini belirtti.

AMELİYATIN ARDINDAN BEBEĞİN DE ANNENİN DE DURUMU İYİ

Jacqueline , 23 haftalıkken cenin ameliyatı olduğunu ve şu anda yatak istirahatinde 30 haftalık hamile olduğunu söyledi. Yaptığı paylaşımda Jacqueline, kızının iyi durumda olduğunu ve sıvı seviyelerinin normal olduğunu açıkladı. İzleyiciler, Jacqueline'in teknik olarak kızını iki kez doğuracağı gerçeği karşısında şaşkına döndü.

SPİNA BİFİDA NEDİR?

Spina bifida, anne karnında oluşan bir hastalıktır. Hamileliğin ilk ayında oluşan bu anomalide, bebeğin omurgası şekillenirken tam olarak kapanmaz ve bu nedenle halk arasında “Ayrık omurga hastalığı” olarak da bilinir. Türkiye’de her bin bebekten 3’ünde görülür. Spina bifida’da omurilik ve sinirler, açık kalan omurların arasından çıkar ve bebeğin sırtında bir yumru oluşturur. Bu da vücuttaki bazı işlevleri kontrol eden sinirlere zarar verir. Çocukta kısmi felç, yürüme problemleri, hidrosefali, bağırsak ve mesane problemleri, ileride skolyoz gibi sorunlar görülebilir.



