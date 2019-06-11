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Genç kadın çocuklarının gözleri önünde öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 15:12 | Son Güncelleme

Beykoz’da üç çocuk annesi Perihan D., eşinin kardeşi tarafından çocuklarının gözü önünde 16 kez bıçaklanarak öldürüldü.

Beykoz’da üç çocuk annesi Perihan D., eşinin kardeşi tarafından çocuklarının gözü önünde 16 kez bıçaklanarak öldürüldü. Çocukların ‘annemizi amcamız öldürdü’ demesi üzerine polis S.D. isimli şahsı gözaltına aldı. Çocuklar ise devlet koruması altına alındı.
Beykoz’da 4 Haziran gecesi yaşanan olayda, evde çocuklarıyla oturan Perihan D.’nin (28) evine, eşinin kardeşi S.D. geldi. 28 yaşındaki kadın ile S.D. arasında bilinmeyen bir sebep kavga çıktı. Kavganın alevlenmesiyle S.D., yengesi Perihan D.’yi çocuklarının gözleri önünde 16 yerinden bıçakladı. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken S.D. ise evden kaçtı.
Daha sonra eve gelen Ahmet D., karısını kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, olayla ilgili olarak pedagog eşliğinde çocukların bilgisine başvurdu. Çocukların ‘annemizi amcamız öldürdü’ demesi üzerine amca S.D. kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken çocuklar devlet koruması altına alındı.
Olay hakkında konuşan bir mahalle sakini, “Perihan abla, habire dövüyordu kocası onu. Biz burada değildik komşu aradı zaten bizi. Kocasının kardeşi karısını öldürmüş, gece mi veya sabaha doğru mu bilmiyorum. Çocuklarının gözü önünde olmuş bir de. 3 çocuğu vardı biri daha yeni yeni yürüyordu. Biri birinci sınıfı okuyor. Bir kız iki erkek” dedi.

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