Genç kadın dehşet anlarını anlattı! Yalıdaki düğünde başladı evde devam etti...

Stajyer avukat Selin C. yalıdaki dehşeti mahkemede anlatırken tutuklu sanık Yağızcan Y. ile izleyiciler salondan çıkarıldı. Düğün yerinde hiçbir neden yokken Yağızcan Y.'nin kolumdan çektiğini belirten Selin C., sanığın 'Neden beş dakikadır yoksun' diyerek kafa attığını, yüzünü ısırdığını anlattı. Kendisini karanlık bir noktaya çeken Yağızcan Y.'nin şiddete devam ettiğini söyleyen Selin C., "Bir kadın müdahale etmek isterken kalabalık toplandı. Kendisini linç edecekler diye korktum. Bu yüzden itiraz etmeden beraber taksiye bindim. Takside bana bir kaç kez vurdu. Arkadaşımızın evine gidince kendimi banyoya kitledim. Kapıyı yumrukladı sakinleşince dışarı çıktım. Eve gitmek istediğimi söyleyince boğazımı sıktı. Nefessiz kaldım karnıma yumruk attı" dedi. Tutuklu sanık Yağızcan Y. ise "Düğünde kıskançlık krizine girdim. Ortam gürültülüydü. O yüzden yakın planda yüksek sesle konuşuyorduk. Bir an kendime engel olamadım. Yüzünü ısırdım daha sonra kendisinden özür diledim" dedi.

Stajyer avukat Selin C.(25) ile işletmeci sevgilisi Yağızcan Y.(29) bir arkadaşlarının düğünü için 4 Ağustos'ta Ortaköy'deki Sait Halim Paşa yalısına gitti. Yağızcan Y.'nin yanından ayrılan sevgilisine 'Sen neden benim yanımda değilsin' diyerek üzerine çullanıp yüzünü ısırdığı ve kafa attığı öne sürüldü. Düğünden beraber ayrılan çiftten Selin C.'ye şiddet takside ve gittikleri arkadaşlarının evinde sürdü. Selin C.'nin rapor alıp şikayetçi olması üzerine Yağızcan Y. tutuklanmış ve hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama suçlarından 12,5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.