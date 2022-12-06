HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Genç kadın dövülüp, ezilerek öldürülmüştü! Şüpheli sevgili: Kan izini bilmiyorum, alkollüydüm

Genç kadın dövülüp, ezilerek öldürülmüştü! Şüpheli sevgili: Kan izini bilmiyorum, alkollüydüm

06.12.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da meydana gelen olayda Tülay Güçevin'in cesedi yol kenarında bulunmuş, genç kadının vücudunda da darp izlerine rastlanmıştı. Güçevin'in ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, tutuklu şahsın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli C.S.D., ''Aramızda çıkan tartışmadan dolayı Tülay arabadan inmek istedi. O an ikimiz de alkollüydük. Ben de kendisini tam hatırlamadığım bir yerde indirdim. Araçtaki kan izinin nasıl araçta olduğunu bilmiyorum'' dedi.

Genç kadın dövülüp, ezilerek öldürülmüştü! Şüpheli sevgili: Kan izini bilmiyorum, alkollüydüm

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Tülay Güçevin'in (24) yol kenarında cansız bedeni bulundu. Güçevin'in dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlenirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Polatlı-Haymana Yolu Şeyhali Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz gün yol kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlandığı belirtilen Tülay Güçevin'in (24) ölümüyle ilgili gözaltına alınan C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) adliyeye sevk edildi.

''ALKOLLÜYDÜM, BEN EZMEDİM''

Şüpheli C.S.D., sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli C.S.D. ifadesinde, “Olay günü beyaz marka aracımla, sevgilim olan Tülay Güçevin ile birlikte Haymana yolundaydık. Daha sonra aramızda çıkan tartışmadan dolayı Tülay arabadan inmek istedi. O an ikimiz de alkollüydük. Ben de kendisini tam hatırlamadığım bir yerde indirdim. Araçtaki kan izinin nasıl araçta olduğunu bilmiyorum. Ben kesinlikle kendisini ezmedim. Aracın sol ön çamurluğundaki hasarın nasıl meydana geldiğini alkollü olduğum için hatırlamıyorum. Aracım yere yakındır. Ben ezmiş olsam dahi aracın altına giremez. Bu cinayeti ben işlemedim” dedi.

(İHA/DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden döndü! Ani refleksiyle kıl payı kurtuldu: Anbean görüntülendiÖlümden döndü! Ani refleksiyle kıl payı kurtuldu: Anbean görüntülendi
Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim... Bahçeli'den flaş açıklama: Bana sorulursa tercihim...
Önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler!Önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler!
Anahtar Kelimeler:
Ankara

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya'ya seneler boyu o soru soruldu bu sabah...

İsmail Küçükkaya'ya seneler boyu o soru soruldu bu sabah...

Kocasıyla evdeki diyaloğunu anlattı! "Biz şimdi evlendik..."

Kocasıyla evdeki diyaloğunu anlattı! "Biz şimdi evlendik..."

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

1 Ocak'tan itibaren yüzde 50 artacak

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Mecliste ilginç anlar! Telefonda ne yaptığını görenler çok şaşırdı

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Kararsızlar azaldı, oy oranları yükselişe geçti

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

Bu şikayetle acile başvuruluyor, analiz edilince ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.