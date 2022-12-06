Genç kadın dövülüp, ezilerek öldürülmüştü! Şüpheli sevgili: Kan izini bilmiyorum, alkollüydüm

Ankara'nın Polatlı ilçesinde Tülay Güçevin'in (24) yol kenarında cansız bedeni bulundu. Güçevin'in dövüldükten sonra otomobille ezilerek öldürüldüğü belirlenirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Polatlı-Haymana Yolu Şeyhali Mahallesi mevkiinde geçtiğimiz gün yol kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlandığı belirtilen Tülay Güçevin'in (24) ölümüyle ilgili gözaltına alınan C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) adliyeye sevk edildi.

''ALKOLLÜYDÜM, BEN EZMEDİM''

Şüpheli C.S.D., sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli C.S.D. ifadesinde, “Olay günü beyaz marka aracımla, sevgilim olan Tülay Güçevin ile birlikte Haymana yolundaydık. Daha sonra aramızda çıkan tartışmadan dolayı Tülay arabadan inmek istedi. O an ikimiz de alkollüydük. Ben de kendisini tam hatırlamadığım bir yerde indirdim. Araçtaki kan izinin nasıl araçta olduğunu bilmiyorum. Ben kesinlikle kendisini ezmedim. Aracın sol ön çamurluğundaki hasarın nasıl meydana geldiğini alkollü olduğum için hatırlamıyorum. Aracım yere yakındır. Ben ezmiş olsam dahi aracın altına giremez. Bu cinayeti ben işlemedim” dedi.

(İHA/DHA)



