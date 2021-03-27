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Genç kadın, eski erkek arkadaşı tarafından kalbinden vurularak öldürüldü

27.03.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’da, bir çocuk annesi kadın, eski erkek arkadaşı tarafından evinin olduğu binanın kapısının önünde kalbine 4 kurşun sıkılarak öldürüldü.Acı olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi.

Aydın’da, bir çocuk annesi kadın, eski erkek arkadaşı tarafından evinin olduğu binanın kapısının önünde kalbine 4 kurşun sıkılarak öldürüldü.
Acı olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı. Necla Demirbaş ile birlikte yaşadığı O.G.’nin arası açılınca Demirbaş’ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş’ın evinin önüne gelen O.G., genç kadını yanında getirdiği tabanca kalbinden 4 el ateş etti. Daha sonra sokağa çıkan O.G. arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı. Necla Demirbaş ile O.G. ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Necla Demirbaş hayatını kaybetti, O.G.’nin de durumunun ağır olduğu ve şu anda cihaza bağlı olarak yaşadığı öğrenildi.

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