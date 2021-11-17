HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kadın eski sevgilisini vurdu! 'Neden yaptınız?' sorusuna böyle yanıt verdi

Genç kadın eski sevgilisini vurdu! 'Neden yaptınız?' sorusuna böyle yanıt verdi

17.11.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da konuşmak için gittiği parkta eski sevgilisi İsmail Ö.'yü (31) tabancayla ateş ederek sağ elinden ve bacağından yaralayan Cansu A. (27) polis yakalandı. Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin 'Neden vurdunuz?' sorusuna Cansu A. "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" diyerek cevabını verdi.

Olay, 16 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 714 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Ö. eski sevgilisi Cansu A. ile konuşmak için parka geldi. Aracından indiği sırada Cansu A., tabancayla peş peşe ateş etti. Sağ eline 1, bacağına da 2 mermi isabet ederek İsmail Ö. kanlar içinde kaldı. Cansu A. ise aracına binip olay yerinden uzaklaştı.

a3bdff4ac011f9c54d601523677756e0

VURULDUKTAN SONRA YARDIM İSTEDİ

Aracına binip yaralı olarak Ahmet Yesevi Caddesi'ne gelen İsmail Ö., burada 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İsmail Ö. adrese gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Ö.'nün tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından kaçan Cansu A., polis tarafından bugün yakalandı. Emniyette susma hakkını kullanan ve adliyeye sevk edilen Cansu A. gazetecilerin 'Neden vurdunuz' sorusuna Cansu A. "Kimsenin namusu ortada değil. Benim adımı ağzına alırken düzgün alsın" cevabını verdi.

DHA

Kan donduran vahşet! Boşanmak isteyen eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdüKan donduran vahşet! Boşanmak isteyen eşini, çocuklarının gözü önünde öldürdü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü TRT ekranında büyük panik! Yarışmacı bir anda denize düştü
Düzce'deki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirmeDüzce'deki deprem sonrası uzmanlardan ilk değerlendirme
Anahtar Kelimeler:
Karaman silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Benzine zam yolda

Benzine zam yolda

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Düzce'de deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'küfür' yanıtı

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'küfür' yanıtı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüştü

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

Cihaz sahiplerine kritik uyarı! Hemen silin

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

AK Parti'de sürpriz görev değişimi

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Gündem yaratan iddia! Belediye başkanından 4 kadına cinsel taciz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.