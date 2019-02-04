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Genç kadın evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 10:55 | Son Güncelleme

Avcılar’da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, yaşadığı evinde ölü bulundu.

Avcılar’da 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, yaşadığı evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Avcılar’ın Gümüşpala Mahallesi’nde bulunan bir binada gerçekleşti. 33 yaşındaki Gülseren Ayhan’ın babası tarafından evde hareketsiz bulunmasıyla birlikte 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken boğazında izler olması sebebiyle polis ekiplerine haber verildi. Ayrıca Ayhan’ın epilepsi hastası olduğu ve apartmanlarda temizlik yaptığı öğrenildi. Genç kadının eski kocasının da tutuklu olduğu öğrenilirken, Ayhan’ın ölüm sebebi Adli Tıp Kurumundan çıkacak rapor sonrası öğrenilecek.

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