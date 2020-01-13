Genç kadın evinde ölü bulundu

Niğde’de epilepsi hastası 26 yaşındaki kadın, dilinin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Çayır Mahallesi Stat Sokak Kaya apartmanı birinci katta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki F.Y., evde bebeğiyle birlikteyken epilepsi krizi geçirmesi sonrası yere yığıldı. F.Y.’nin yakınları kapıyı çalmalarına rağmen açılmayınca kendi imkanlarıyla içeri girdi. Genç kadının yerde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan inceleme sonrası talihsiz kadının cansız bedeni Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

