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Tarladan dönen anne ve babası, evde kızlarının cesediyle karşılaştı! Korkunç şüphe

21.11.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bergama ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Özlem Camgöz (28), ailesi tarafından evinde ölü olarak bulundu. Genç kadının boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerine 1 kişi gözaltına alındı. İşte olayın detayları...

Tarladan dönen anne ve babası, evde kızlarının cesediyle karşılaştı! Korkunç şüphe

Dehşete düşüren olay, dün Bergama ilçesi Turabey Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan eve dönen Özlem Camgöz’ün (28) anne ve babası, kızlarının evin içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine aile tarafından durum polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde genç kadının boğularak öldürüldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

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1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından yapılan araştırmanın ardından olayla ilgilisi bulunduğu şüphesi üzerine O.G., isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyete götürülürken, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İHA

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