Erkek arkadaşı "ayağı kaydı düştü” demişti! Görgü tanığından şoke eden sözler

Olay, 13 Mayıs günü Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi’nde 4 katlı binanın terasında meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Özarslan ile Derya Kılıç arasında alkol alırken tartışma çıktı. Tartışma sırasında Derya Kılıç, terastan düştü. Derya Kılıç, çağırılan ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

AYAĞI KAYDI, DÜŞTÜ, BEN İTMEDİM

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Deniz Özarslan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Deniz Özarslan’ın emniyetteki ifadesinde, “Derya Kılıç ile yaklaşık 1 aydır arkadaşlığımız var. Olay günü Derya sabah benim evime geldi. Öğle saatlerinde de gitti. Akşama doğru da bir kız arkadaşıyla birlikte tekrar geldi. Benim yanımda da erkek arkadaşım vardı. Dördümüz alkol aldık. Sonra Derya’nın yanında getirdiği kız arkadaşıyla benim yanımda olan arkadaşım birlikte çıktılar. Bir süre sonra da beni bir kadın arkadaşım telefonla aradı. Telefonu kapattıktan sonra Derya kıskandı. Benimle tartışmaya başladı. Teras katında bulunan parmaklıkların arkasına geçtiği sırada ayağı kaydı ve düştü. Ben itmedim” dediği belirtildi.