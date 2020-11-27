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  4. Genç kadın ‘gasp edildim’ dedi, gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

Genç kadın ‘gasp edildim’ dedi, gerçek güvenlik kamerasında ortaya çıktı

27.11.2020 13:58 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kemer ilçesinde yerde yatarak sinir krizi geçiren genç kadın, polise çantasındaki 200 bin TL para ve 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasının silahlı 2 kişi tarafından gasp edildiğini söyledi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde yerde yatarak sinir krizi geçiren genç kadın, polise çantasındaki 200 bin TL para ve 400 bin TL değerindeki ziynet eşyasının silahlı 2 kişi tarafından gasp edildiğini söyledi. Genç kadının yalanı ise güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktı. Hakkında, ‘suç uydurmak’tan işlem yapılan kadın, bahis sitelerinde 150 bin TL kaybettiği ve durumu ailesine açıklayamadığı için soygun senaryosu uydurduğunu itiraf etti.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mustafa Ertuğrul Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden geçen vatandaşlar yolun ortasında park halindeki bir aracın yanında yerde yatan Simge D.’yi (31) görünce polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, Simge D.’nin ifadesini aldı.
Sinir krizi geçiren ve sürekli ağlayan genç kadın, bankadan para çektikten sonra otomobiliyle Mustafa Ertuğrul Caddesi’nden Çamyuva’ya giderken silahlı ve yüzleri maskeli 2 kişi tarafından aracının durdurulduğunu, başına silah dayayan şüphelilerin çantasındaki 200 bin TL ve 400 bin TL değerindeki altınlarını alarak, ormanlık alana kaçtıklarını iddia etti.
Polis, ormanlık alanda soyguncuları ararken, genç kadın ise hastanedeki sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Soygun senaryosunu itiraf etti
Polis ekipleri aramalara devam ederken, bir ekip de güvenlik kameralarını inceledi. Polis, soyulduğunu iddia eden kadının bankadan para çekmediğini tespit etti. Bunun üzerine sorgulanan Simge D., gasp olayının kendisinin hayal ürünü olduğunu, iddiaya göre önce dolandırıldığını, daha sonra da bahis sitelerinde 150 bin TL kaybettiğini ve durumu ailesine açıklayamadığı için soygun senaryosu uydurduğunu itiraf etti.
Polis aramalara son verirken, genç kadın hakkında ‘suç uydurmak’ iddiasıyla fezleke hazırlandığı öğrenildi.
Simge D., polis merkezinde ifade verirken, kızlarının soyulduğu haberini alan baba Hüseyin D. ve anne Meryem D., kapıda gelişmeleri bekledi.

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