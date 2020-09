Genç kadın gittiği güzellik merkezinde dehşeti yaşadı!

İddiaya göre, birkaç gün önce kent merkezinde bulunan bir güzellik merkezine giden Zuhal T., lazer epilasyon seansına girdi. Seans esnasında vücudunun yandığını hisseden kadın, görevliye lazerin derecesini düşürmesini söyledi ancak aynı dereceyle seans devam etti. Seans sonrası evine dönen ve vücudunda yanma hisseden Zuhal T., durumu telefonla güzellik merkezi görevlilerine bildirdi. Bir süre güzellik merkezi görevlileriyle görüşen Zuhal T., gece saatlerinde başlayan ağrılara dayanamayarak sabah saatlerinde hastaneye gitti. Burada tedavi edilen Zuhal T.’nin kol ve bacaklarında 1. ve 2. derece yanıklar oluştuğu belirlendi. Doktorlar tarafından ilaç verilen Zuhal T., polis merkezine giderek güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.

'ÇIKTIĞIMDA VÜCÜDUM KIZARMAYA BAŞLADI, YANIYORDU'

İfade sonrasında polis merkezi görevlileri, Zuhal T.’den Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde adli muayene olmasını istedi. Burada yeniden muayene olan Zuhal T., kendisine verilen raporları polis merkezine teslim etti.

Güzellik merkezinden sonuna kadar şikayetçi olduğunu vurgulayan Zuhal T., “Tüm vücut lazer olmak için güzellik merkezine gittim. Bana işlem yapan personel 1 haftalık bir personeldi. İçeriye girdim ve 1,5 saat sonra lazerim bitti. Çıktığımda vücudumun çok yandığını hatta içeride de personele belirttim, vücudum çok yanıyor derecesini düşürmesini söyledim. Çıktığımda vücudum kızarmaya başladı, yanıyordu. Oradaki personele durumu anlatarak açık yanık kremlerinin olup olmadığını sordum ve onlarda bana açık kremlerinin olmadığını belirtti. Bizler her seans sonrası memnuniyet formu dolduruyoruz ve atış sayısı yazılıyor ama benim dosyamı dahi bulamadılar ve imza atmadım. 26 Ekim tarihine bir seans randevusu daha oluşturdular. Eve gittikten sonra vücutta yanmalar ve kızarmalar başladı. Kendilerine ulaşıp görsellerimi attım. Sadece kollarım ve bacaklarım değil vücudumun hemen hemen her yerinde bu şekilde yanıklar var. Oranın şube müdürü olan Deniz hanım ile görüştüğümde bana bunların normal olduğunu söyledi. Vücudumun tepki yaptığını belirtti. Ama bu tepkilik bir şey değil, lazer atışının çok yüksek yapılmasından dolayı olan bir şey. Diğer gün doktora gittiğimde bana kaç derece yanıkların olduğu söylendi. Kollarımdaki yanıkların 2. Derece yanık olduğunu öğrendim. Daha sonra güzellik merkezine giderek şikayetçi olacağımı söyledim. Şikayetçi olacaksanız olun bu normal bir şeydir, hayati tehlikeniz yoktur denildi bana. Vücut yanmalarının gayet normal olduğu söylendi. Bende dayanamayarak karakola gittim şikayette bulundum, ifade verdim. Daha sonra emniyet görevlisi beni hastaneye gönderdi. Burada adli tıp kurumundaki doktorlar acil servisteki doktorun verdiği raporlar aynıydı. Şikayete bulundum. Yüzüme girmedim çünkü yüzümde bir yıl öncesinde etkileri vardı. Yüzüme de girmiş olsaydım her halde insan içerisine çıkacak halim kalmazdı. Yüzüm hariç vücudumun her yerinde bu şekilde yanıklar var. Çok fazla yanık var, kıyafet indirip giyerken canım yanıyor. Gece ağrıları çok fazla, sancıları uyutmuyor insanı. Gece hiç uyuyamadım sabaha kadar gerekenin yapılmasını istiyorum. Şikayetçiyim ve şikayetimden asla vazgeçmeyeceğim” dedi.