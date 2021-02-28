HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kadın, gürültü yapan komşusunu bıçakladı

Genç kadın, gürültü yapan komşusunu bıçakladı

28.02.2021 08:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir kadın, gürültü sebebiyle tartıştığı adamı bacağından bıçakladı.Olay, merkez Osmangazi İlçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Bursa’da bir kadın, gürültü sebebiyle tartıştığı adamı bacağından bıçakladı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gözde D.(29) aynı apartmanda oturduğu Şehmuz S., (24) arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Gözde D., yanında bulunan bıçak ile Şehmuz S.’yi bacağından bıçakla yaraladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şehmuz S.’yi Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gözaltına alınan Gözde D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildiSafranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Kayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulunduKayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulundu
ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?ING Bank müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Çırılçıplak soyundu! Sosyal medya yıkıldı

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Biden'ın kararına çok sert eleştiri: Felaket olacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Liselerde yüz yüze sınavlar, 8 Mart'tan itibaren yapılacak

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

22.57'de gece gündüze döndü! Düşen meteor böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

1 Mart'tan itibaren normalleşme sürecine nasıl geçilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

'Yeni doğmuş 5 bin bebeğin 'zevk için' yerini değiştirdim'

Diğer Haberler

Vaka sayısı azalan illerden Van'da normalleşme beklentisi

Vaka sayısı azalınca 'normalleşme'ye hazırlandılar

Gökçeada'da kayıp İlçe Jandarma Komutanı Bulut, ölü olarak bulundu

Kayıp ilçe jandarma komutanı ölü bulundu

Son Dakika: Meteoroloji'den birçok il için yağmur ve kar uyarısı (28 Şubat Pazar hava durumu)

Birçok il için yağmur ve kar uyarısı

Beyoğlu'nda korkutan yangın: Alevlerin arasından komşuları kurtardı

Korku dolu gözlerle izlediler

Günlerdir haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Cesedi bulunduğunda belediye başkanı da oradaydı

Denizli'de korkunç olay! Cesedi yol ortasında bulundu

Denizli'de korkunç olay! Cesedi yol ortasında bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.