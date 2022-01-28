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Genç kadın, ''Henüz çok erken'' deyip teklifi kabul etmedi! 38 yerinden bıçaklandı

28.01.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2 çocuk annesi kadın Aycan Kıncı, eşine 2 yıl önce boşanma davası açmış, barışma teklifini kabul etmeyince 38 yerinden bıçaklanmıştı. Burak Kıncı'ya (27) verilen 18 yıl hapis cezası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, tarafından onanırken, Kıncı yaşadığı dehşet gününü anlattı. Kıncı, ''Olay günü konuşmak için bir dönerciye davet etti. Henüz dönmek için erken cevabını verdim. Cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladı'' şeklinde konuştu.

Genç kadın, ''Henüz çok erken'' deyip teklifi kabul etmedi! 38 yerinden bıçaklandı

Olay, 3 Kasım 2020'de meydana geldi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan Burak Kıncı, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 Sokak’ta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi olan Aycan Kıncı'yı 38 yerinden bıçakladı. Aycan Kıncı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan genç kadın ölümden döndü. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

''HENÜZ DÖNMEK İÇİN ERKEN''

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, Aycan Kıncı'dan "Henüz dönmek için erken" cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı. Geçen yıl ekim ayında Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen celsede mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı'yı, 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği gerekçesiyle indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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İTİRAZ REDDEDİLDİ

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen indirimsiz 18 yıl hapis cezasına sanık avukatları itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, duruşmanın kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirilerek hüküm kurulduğu, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına karar vererek yerel mahkemenin kararını onadı.

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''KARAR UMUT IŞIĞI''

İstinaf kararının 'umut ışığı' olduğunu belirten Aycan'ın avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, "Sanığın gerçekleştirdiği eylemler çerçevesinde yerel mahkeme tarafından indirimsiz mahkumiyet kararı verilmişti. Her ne kadar sanık kararın bozulması için istinaf mahkemesine başvurmuşsa da bu başvuru esastan reddedilmiştir. Bu karar mağdur olan tüm kadınlarımız için bir umut ışığıdır. Kararın emsal olmasını temenni ederiz" dedi.

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(DHA)

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