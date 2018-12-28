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Genç kadın kendini astı, olay ağlayan çocukları sayesinde ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 09:38 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, 2 çocuk annesi Z.Ş.

Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, 2 çocuk annesi Z.Ş. (21), eşi Y.Ş. tarafından doğalgaz borusuna eşarpla asılı halde ölü bulundu. Olay ise çiftin komşularının ağlayan çocukların sesini duymasıyla ortaya çıktı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Toki Konutları'nda meydana geldi. Binanın 5'inci katındaki daireden çocukların ağlama sesleri duyan komşular, durumu markette çalışan Z.Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye (27) bildirdi. Evine gelen ancak içeri giremeyen Y.Ş., itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren Y.Ş., Z.Ş.'yi evin giriş kapısının üzerindeki doğalgaz borusunda eşarpla asılı buldu. Biri 4 aylık, diğeri ise 2 yaşında olan iki çocuk ağlarken bulunurken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Z.Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Z.Ş.'nin cenazesi otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Haberi alarak olay yerine gelen Z.Ş.'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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