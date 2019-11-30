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Genç kadın, kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce göbek attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 23:53 | Son Güncelleme

Bursa’da, gezmeye gelen bir kadın, kaldığı otel odasının kapısının zorlandığını düşünerek balkona çıktı.

Bursa’da, gezmeye gelen bir kadın, kaldığı otel odasının kapısının zorlandığını düşünerek balkona çıktı. Daha sonra otelin balkonundan başka balkonlara geçen genç kadın bir bankanın balkonunda mahsur kaldı. Kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini gören kadın, dans ederek sevindi.
Olay, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otelde konaklayan Makbule O. (37), odasının kapısının zorlandığını zannederek otel odasının arkasına koltukları çekti. Panikle otel odasının balkonuna çıkan Makbule O., otel balkonundan başka balkonlara geçerek bir bankanın balkonuna çıktı. Makbule O.’yu balkonda ağlarken gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini gören Makbule O.’nun sağanak yağmura rağmen kameralara doğru göbek atması, dans etmesi ve mutlu tavırları dikkatlerden kaçmadı.

"Müzik açın dans edeceğim"
İtfaiyeyi görünce göbek atan Makbule O., müzik olmadan dans edemediğini belirterek kendi telefonuyla şarkı açmaya kalktı. Kendi telefonundan müzik açamayan Makbule O. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına şarkı açmalarını söyledi. İtfaiye ekipleri, sepetli araç ile Makbule O.’nun bulunduğu balkona çıktı. Balkondan sepetli merdiven yardımıyla kurtarılan Makbule O., aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Öte yandan meraklı vatandaşlar, yaşanan olayı film gibi izledi.
Makbule O., "Yaklaşık 1 saattir buradayım. Mahsur kaldım. Otelde konaklıyorum biri odamın kapısını zorlayınca balkona çıktım. Kaçmak için balkondan balkona atladım geldim burada mahsur kaldım. İtfaiye gelip beni kurtarınca çok mutlu oldum" dedi.

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