HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kadın kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu! 7 kişi tutuklandı

Genç kadın kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu! 7 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 21:36 | Son Güncelleme

Antalya'da alıkonulduğunu iddia eden genç kadın, bir bahaneyle sığındığı akaryakıt istasyonundaki market görevlisinden polisi aramasını isteyip, kendisini tuvalete kilitledi. Polis, Y.Ö.D.'yi kurtarıp koruma altına alırken, kadının şikayeti üzerine 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Y.Ö.D., şüphelilerin kendisine ilaçlı kola içirerek çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekeceklerini ve fuhuş yaptıracaklarını duyduğunu iddia etti.

Genç kadın kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu! 7 kişi tutuklandı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, Y.Ö.D. (22), A.H. ve beraberindeki R.T., M.T., V.K. ile 20 Mayıs gecesi Kemer ilçesine geldi. Y.Ö.D. ve A.H., R.T., M.T. ve V.K., gece Çamyuva Mahallesi’ndeki bir apart otele yerleşti. Geceyi burada geçiren Y.Ö.D., iddiaya göre beraberindekilerle uyuşturucu madde kullandı. Gece 'Uykum var' bahanesiyle başka bir odaya geçen Y.Ö.D., burada şahısların kendisine yönelik şantaj yapacaklarına yönelik konuşmaları duydu.

'KOLA İÇİP İÇMEK İSTEMEDİĞİNİ SORDULAR'

Sabah M.T.,kiralık otomobille V.K.’yı Kemer merkezindeki iş yerine bırakacağını, Y.Ö.D.’ye kendisinin de isterse gelebileceğini söyledi. İş yerine geldiklerinde M.T. ve V.K., genç kadına havanın sıcak olduğunu ve kola içip içmek istemediğini sordu. Y.Ö.D. ise midesinin ağrıdığını ve acil olarak tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. İşletmenin tuvaletinin temiz olmadığını bahane eden genç kadına yakında bir akaryakıt istasyonu olduğu ve orayı kullanabileceği söylendi. M.T. ile birlikte aynı otomobille saat 09.00 sularında akaryakıt istasyonuna giden Y.Ö.D., susadığını ve marketten su alarak tuvalete geçeceğini söyledi.

GÖREVLİYE KAÇIRILDIĞINI SÖYLEDİ

Suyu alan Y.Ö.D. market görevlisi kadına kaçırıldığını ve zorla alıkonulduğunu söyleyip, polise haber vermesini istedi. Tuvalete giren Y.Ö.D., kendisini buraya kilitledi. Görevli kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce genç kadını kendisini kilitlediği tuvaletten çıkarttı. Ardından erkekler tuvaletindeki M.T. gözaltına alındı. Kadın ifadeleri doğrultusunda A.H., V.K. ve R.T. gözaltın alındı. Şüphelilerin ifadesinin ardından uyuşturucu madde temin ettiklerini söyledikleri A.S.K. ve B.S. ile olayla ilgili M.B. yakalandı. Şüphelilerin araçları, iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

"İLAÇLI KOLAYLA ŞANTAJ YAPTIRACAKLARDI" İDDİASI

Y.Ö.D., ilk ifadesinde konuşmalarına kulak misafiri olduğu şüphelilerin kendisine ilaçlı kola içirerek çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekeceklerini ve fuhuş yaptıracaklarını söylediğini duyduğunu iddia etti. Y.Ö.D., şüphelilerin bozdukları cep telefonunu ve bunu tamir ettirmek için aldıkları 3 bin TL’ye de el koyduklarını söyledi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Y.Ö.D. koruma altına alınırken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Kavga ihbarına giden ekipler gizli depoyu deşifre ettiKavga ihbarına giden ekipler gizli depoyu deşifre etti
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi

En Çok Okunan Haberler

Testler başladı! Her evden 1 kişiye yapılıyor

Testler başladı! Her evden 1 kişiye yapılıyor

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum'

Mahallede vaka sayısı giderek artıyor! Polis kuş uçurtmuyor

Mahallede vaka sayısı giderek artıyor! Polis kuş uçurtmuyor

Dikkat çeken anket: Yüzde 55 'hayır' dedi

Dikkat çeken anket: Yüzde 55 'hayır' dedi

Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Yardım için Kızılay'a başvurdum

Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Yardım için Kızılay'a başvurdum

Isparta'da vahşet! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Isparta'da vahşet! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kişi gözaltına alındı

İzmir'de camilerden 'Çav Bella' çalınması olay olmuştu! Bir kişi gözaltına alındı

Başkan Tunç Soyer’den ’Çav Bella’ açıklaması

Başkan Tunç Soyer’den ’Çav Bella’ açıklaması

Diğer Haberler
Şişli'de korkunç olay! 17 katlı binanın çatısından düşen kişi hayatını kaybetti

Şişli'de korkunç ölüm! 17 katlı binanın çatısından düştü

Ekipler kılık değiştirip tam 3 gün bekledi! Film gibi operasyon

Ekipler kılık değiştirip tam 3 gün bekledi! Film gibi operasyon

Meteoroloji'den Mayıs ayında kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Mayıs ayında kar yağışı uyarısı

Kavga ihbarına giden ekipler gizli depoyu deşifre etti! Neler çıktı neler

Kavga ihbarına giden ekipler gizli depoyu deşifre etti

Bakan Akar: Kuzey Irak'ta 13 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 308'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.