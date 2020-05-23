Genç kadın kendisini tuvalete kilitleyerek kurtuldu! 7 kişi tutuklandı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde, Y.Ö.D. (22), A.H. ve beraberindeki R.T., M.T., V.K. ile 20 Mayıs gecesi Kemer ilçesine geldi. Y.Ö.D. ve A.H., R.T., M.T. ve V.K., gece Çamyuva Mahallesi’ndeki bir apart otele yerleşti. Geceyi burada geçiren Y.Ö.D., iddiaya göre beraberindekilerle uyuşturucu madde kullandı. Gece 'Uykum var' bahanesiyle başka bir odaya geçen Y.Ö.D., burada şahısların kendisine yönelik şantaj yapacaklarına yönelik konuşmaları duydu.

'KOLA İÇİP İÇMEK İSTEMEDİĞİNİ SORDULAR'

Sabah M.T.,kiralık otomobille V.K.’yı Kemer merkezindeki iş yerine bırakacağını, Y.Ö.D.’ye kendisinin de isterse gelebileceğini söyledi. İş yerine geldiklerinde M.T. ve V.K., genç kadına havanın sıcak olduğunu ve kola içip içmek istemediğini sordu. Y.Ö.D. ise midesinin ağrıdığını ve acil olarak tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. İşletmenin tuvaletinin temiz olmadığını bahane eden genç kadına yakında bir akaryakıt istasyonu olduğu ve orayı kullanabileceği söylendi. M.T. ile birlikte aynı otomobille saat 09.00 sularında akaryakıt istasyonuna giden Y.Ö.D., susadığını ve marketten su alarak tuvalete geçeceğini söyledi.