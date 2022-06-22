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Genç kadın kıyafeti yüzünden restorana alınmadı

22.06.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34 yaşındaki Emma Prince sıcak yaz günlerinde kısa bir bluz giyerek restorana gitti. Restoranda yemeğinin gelmesini uzunca bekledi. Emma’nın uzun bekleyişinin ardından restoran görevlileri kıyafeti nedeniyle restorandan çıkması gerektiğini belirtti. Kıyafeti nedeniyle restorandan çıkarılan kadın yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Genç kadın kıyafeti yüzünden restorana alınmadı

Emma Prince sıcak yaz günleri nedeniyle kısa bir bluz giymişti. Emma ve iki yaşındaki kızı Penelope yemek yemek için restorana gittiler. Restoranda yemek şiparişi veren Emma bir saat boyunca yemeğinin gelmesini bekledi. Ardından restoran çalışanları diğer müşterilerin yanında Emma’nın kıyafetinin uygunsuz olduğunu söylerek dışarı çıkması gerektiğini belirttiler. Şaşıran ve diğer müşterilerin yanında aşağılanan genç anne şaşkınlık yaşadı.

GÖMLEK GİYMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER

Emma yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak büyük destek gördü. Restoran görevlileri Emma’nın üzerindekinin bluz değil uygun olmayan bir sutyen olduğunu belirttiler. Kadın yönetici Emma’nın sadece sütyen giydiği için içeri giremeyeceğini söyledi. Ardından restorana alınması için üzerine bir gömlek giymesi gerektiğini belirtti.

BU BİZİM POLİTİKAMIZ DENDİ

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"Ona iç çamaşırı değil, kısa bir üst olduğunu ve dışarının 30 derece olduğunu açıkladım. Bana 'bu bir restoran ve bu bizim politikamız' dedi, ben de politikayı ve ekin yok yazan yerde kıyafet yönetmeliğini görmek istedim. Bana hiçbir şey göstermedi ama bana yukarıdan aşağıya bakmaya devam etti.” Emma'nın arabasında bir gömlek vardı ve sıcağa rağmen restorandan bahçeye yürümek için onu giymek zorunda kaldı. Restorana girdiğinde anneye gömleğini üzerinde tutması gerektiği söylendi.

DİĞER MÜŞTERİLER DESTEK OLDU

“Bahçede gömlekleri çıkarılmış adamlar vardı. Karnımı belli eden bir bluz giydiğim için neden ayrımcılığa uğradığımı anlayamadım. Hiç adil görünmüyordu. İnsanlar bana geliyor ve müdürün ne kadar sert olduğunu söyleyerek sempati duyuyorlardı. Gömleğimin içinde kıvranıyordum ama onu çıkarırsam ve gömleğime oturursam dışarı atılacağımdan korktum. Kızımın önünde yüzleşmek istemedim.”

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