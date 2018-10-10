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Genç kadın kocasına o mesajı atıp kayıplara karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 15:10 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de pazara gitmek için 1 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak evden çıkan Fatma Alzahra Ajaj (24)'dan 3 gündür haber alınamıyor.

Genç kadın kocasına o mesajı atıp kayıplara karıştı

Cebeci Mahallesi'nde oturan Fatma Alzahra Ajaj geçtiğimiz pazartesi günü 1 yaşındaki çocuğu Lana Albayaa'dı yanına alarak evden çıktı. Eşi Mohamad Albayaa'ya sesli mesaj gönderen Ajaj, semt pazarına giderek alıveriş yapacağını söyledi. Ancak genç kadın ve çocuğundan 3 gündür haber alınamıyor. 2 çocuğu bulunan kadının eve dönmemesi üzerine ailesi polise başvurdu.

Ülkesindeki iç savaştan dolayı 2013 yılında Sultangazi'ye yerleşen Mohamad Albayaa (35), babası Yunes Albayaa, annesi Suad Marawi ve erkek kardeşi Salah Albayaa ile birlikte genç kadın ve çocuğunu her yerde aradı ancak bir sonuca ulaşamadı.

'PAZARA GİDECEĞİM'

Albayaa ailesinin Cebeci Mahallesi'nde yaşadığı evde ise gözyaşı ve hüzün hakim. Eşi ve çocuklarının fotoğraflarına bakarak gözyaşı döken Mohamad Albayaa, "Eşim Pazartesi günü saat 12.45'te 'ben pazara gideceğim' diye mesaj attı. Ondan sonra kendisine ulaşamadık. Akrabalara, arkadaşlara herkese sordum kimsenin eşimden haberi yok. Bütün hastanelere baktım, çevredeki güvenlik kameralarını izledim. Ertesi gün kendi imkanlarımla eşimi aramaya devam ettim. Kaçırılmış olabilir. Bizim aramızda hiçbir geçimsizlik yok. Lütfen bize yardım edin" dedi. Anne Suad Marawi ise, gelini Fatma Alzahra Ajaj'ı çok özlediğini ve geri gelmesi için dua ettiğini söyledi. Baba Yunes Albayaa'da 24 yaşındaki gelini Ajaj'ın bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Bu arada genç kadın ve çocuğu son kez mahalledeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının, bebek arabası içindeki çocuğuyla ilerlediği görülüyor.

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Kayıp istanbul Alzahra Ajaj

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