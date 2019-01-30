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Genç kadın parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:42 | Son Güncelleme

Samsun’da genç bir kadın gece yarısı parkta tabancayla vurularak ağır yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay, İlkadım ilçesinin Rasathane Mahallesi Anneler Parkı içinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da genç bir kadın gece yarısı parkta tabancayla vurularak ağır yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, İlkadım ilçesinin Rasathane Mahallesi Anneler Parkı içinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta devriye gezen emniyete bağlı bekçiler bir kadın çığlığı ve silah sesi duydu. Sesin geldiği yöne koşan bekçiler parkın içindeki merdivenlerde bir kadını tabancayla vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Olay, polise ve 112’ye haber verildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi kendini vurduğunu ileri sürdü
Kanlar içinde yaralı olarak bulunan E.Y. (21) adlı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tabancadan çıkan kurşunun E.Y.’nin karın boşluğunun sağ tarafından girip belinin sol tarafından çıktığı tespit edildi. E.Y. kendi kendini vurduğunu ileri sürerken, hayati tehlikesi bulunan genç kadın ameliyata alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri E.Y.’nin yaralı olarak bulunduğu yerde 1 adet tabanca da ele geçirdi. Ekipler, E.Y.’nin kendini mi vurduğunu, yoksa bir başkası tarafından mı vurulduğunu araştırıyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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