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Genç kadına çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşattı, sebebi 'pes' dedirtti! 'Senin beynini patlatırım'

05.07.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaşayan Türkmenistan uyruklu Guncha Turna Yazova (30), 9 yaşındaki oğlu apartmanın giriş kapısını hızlı kapattığı gerekçesiyle çocuğunun gözü önünde komşusu Uğur B. tarafından silahla tehdit edilip, darp edildi. Darp raporu alarak komşusundan şikayetçi olan genç kadın, “Oğlumun gözü önünde bana ‘Senin beynini patlatırım’ dedi. Benim bu ülkede başka kadınlar gibi ölmem mi gerekiyor?” sözleriyle yaşadığı olaya tepki gösterdi. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Genç kadına çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşattı, sebebi 'pes' dedirtti! 'Senin beynini patlatırım'

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde geçen Cumartesi gece 00.30'da meydana geldi. Eşi İstanbul’da çalışan ve 3 çocuğuyla birlikte Adana’da yaşayan Türkmenistan uyruklu Guncha Turna Yazova (30) çocukları meyve istediği için 9 yaşındaki oğlu İlham ile birlikte yan sokaktaki manava gitti. Tekrar apartmana geldiği sırada ise Yazova’nın oğlu İlham, apartmanın giriş kapısını hızlı kapattı.

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ÖNCE KÜÇÜK ÇOCUĞA, ARDINDAN ANNESİNE KÜFÜR ETTİ

İddiaya göre, bu sırada zemin katta oturan Uğur B. ise kapıyı hızlı kapattığı için küçük çocuğa küfür etti. Ardından genç kadın da komşusuna ‘Neden oğluma küfür ediyorsun?’ diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Uğur B., genç kadına da küfür edip elindeki tabancıyı gösterip tehditler savurdu.

İkili arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Uğur B., tabancası ile apartmanın bahçesine çıkıp genç kadını darp etti. Bir süre darp edilen genç kadın, daha sonra komşuları tarafından kurtarıldı. Uğur B.’nin evinden çıkışı, komşuların yardıma koşma ve apartmanın bahçesindeki kargaşa anı da güvenlik kameralarına yansıdı.

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Uğur B.’nin elinden kurtulan genç kadın durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Uğur B. gözaltına alınırken genç kadın da darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ancak Uğur B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olaydan 1 gün sonra ise Gohnca Turna Yazova, kapısına Uğur B.’nin dayandığını, kapıya silahla vurduğunu ancak kendisinin kapıyı açmadığını öne sürdü.

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“ÖNCE KÜFÜR ETTİ, DAHA SONRA SALDIRDI”

Vücudundaki darp izlerini gösteren Guncha Turna Yazova, “Beni darp etmeden önce silah gösterip oğlumun gözü önünde ‘Senin beynini patlatırım’ dedi. Benim bu ülkede başka kadınlar gibi ölmem mi gerekiyor? Benim çocuğuma küfür ettikten sonra ‘Neden terbiyesizlik yapıyorsun? Küçük bir çocuğa böyle küfür edilir mi?’ dedim. Daha sonra da bana ‘Sen kimsin’ diyerek küfür etti. Daha sonra da kapıdan çıkıp bana saldırdı. Ertesi gün silahla geldi ve evimin kapısına vurdu” diye konuştu.

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“HERKES OLAYI SEYRETTİ”

Apartmandaki birçok kişinin de balkonlardan olayı seyrettiğini söyleyen Yazova, “Ben burada çocuğumun gözü önünde darp edilirken kimse yardıma gelmedi. Herkes seyretti. Bir süre sonra bir komşu gelip bana yardım etti ve beni onun elinden kurtardı” ifadelerini kullandı.

Şikayetçi olduğunu ve hakkını arayacağını anlatan Guncha Turna Yazova, “Ben o kişinin devlet memuru olduğunu daha sonradan öğrendim ve darp raporu aldım. Şikayetçiyim. Ben çocuğumun gözü önünde darp edildim. Eğer eşim burada olsa daha kötü olaylar olabilirdi. Şu anda elini kolunu sallayarak serbest bir şekilde geziyor” dedi.

İHA

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Adana
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