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Genç kadına dehşeti yaşatan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta aracında oturan kadını silah zoruyla gasp eden şüpheliler yakalandı.

Esenyurt’ta aracında oturan kadını silah zoruyla gasp eden şüpheliler yakalandı. Zanlıların çaldıkları telefonun sim kartını çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 24 Eylül günü saat 22.00 sıralarında Esenyurt Gökevler Mahallesi 2312 Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracının içinde bekleyen C.M.A.’nın (19) yanına gelen 2 erkek aracın kapılarını zorla açtı. Şüpheliler daha sonra ellerindeki silahı kadına doğrultup onu yumruklamaya başladı ve ardından kadının telefonunu alarak oradan uzaklaştı. Talihsiz kadın yaşadığı olayın şokunu üzerinden atar atmaz durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, genç kadına dehşeti yaşatan zanlıları yakalamak için çalışmalara başladı.

Çaldıkları telefonunun sim kartını marketçiden istedikleri cımbızla çıkardılar
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğun ve titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmalarıyla, şüphelilerin olaydan hemen sonra bir markete girdikleri ve market sahibinden istedikleri cımbızla genç kadından gasp ettikleri cep telefonunun sim kartını çıkardıkları tespit edildi. Polis, eşkali ve kimlikleri güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde belirlenen bu şahısları yakalamak için harekete geçti.

Gaspta kullandıkları silahla yakalandılar
Gasp Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonla, olayın şüphelisi oldukları belirlenen Muratcan T. (21), Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi Özdemir Sokak üzerinde, diğer şüpheli Recep K. (27) ise bir rezidansta kıskıvrak yakalandı. Şahısların adreslerinde ve üst aramalarında 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ve şarjör içinde 6 adet mermi ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gaspçılar tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Genç kadını gasp ederek ona dehşeti yaşatan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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