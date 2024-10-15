Genç kadına yumruk atıp burnunu kırdı! AK Parti, gençlik kolları başkanını görevden aldı

AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer, katıldığı bir festivalde yer nedeniyle çıkan tartışmada genç bir kadının burnunu kırdı. Olay 13 Ekim'de Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen Kaman Ceviz Festivali'nde meydana geldi.

25 YAŞINDAKİ KADIN KABUSU YAŞADI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre kadın kuaföründe çalışan 25 yaşındaki Fatma Banu Çoban, akrabalarıyla Sefo'nun konserini dinlemek için festivale gitti. Konserin ön taraflarında boşluk bulan genç kadın, o boşluğa adımını atmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

KADIN TEPKİ GÖSTERDİ KOCASI YUMRUK ATTI

Önce bir kadın Çoban'a "Burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz" dedi. Ardından araya giren kadının kocası, Çoban'a yumruk attı. Çoban'ın yüzüne yumruk atan kişinin AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı Melih Ünlüer olduğu belirlendi.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Burnuna aldığı darbeyle yere yığılan Çoban'ın yüzü kanlar içinde kaldı. Olay polise bildirildi. Melih Ünlüer ile eşi bu sırada festival alanından ayrıldı. Olay yerine gelen polis ekibi, çağrılan ambulansla Çoban'ı hastaneye sevk etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede yapılan incelemede genç kadının burnu kırıldığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEMAS GERGİNLİĞİYLE BAŞLADI

Saldırıya uğrayan Fatma Banu Çoban, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Çoban, "Kırşehir'den teyzem, kuzenim ve yeğeniyle birlikte Kaman'daki Sefo konserine gittik. Ön kısımda yer aldık. Boşluk bulunca da yan tarafa geçtik. Bir kadın bize 'Burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz' gibi sözler sarf etti. Ben de alanın boş olduğunu söyledim. Sonra o kadının eşinin kolu birkaç kez bana değdi. Ben kendisin uyardım, hiç oralı olmadı. Başkasının kolu onun eşine değince, eşimle nasıl temas edersin diye bir genci tehdit etti.

"NEFESİM KESİLDİ"

Daha sonra yer nedeniyle benimle üsluba uygun olmayan bir şekilde konuşmaya başladı. Ben de daha sonra eşi olduğunu öğrendiğim kişiye 'sevgilinize söyler misiniz daha uygun konuşsun bizimle' diye uyardım. Kadın ise 'sen benimle nasıl böyle konuşursun' diyerek yakamdan çekti. Ben tam siz ne yapıyorsunuz diyecek iken dana sonra ismini öğrendiğimiz eşi Melih Ünlüer bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Nefesim kesildi."

BİR AMELİYAT DAHA GEÇİRECEK

Yüzünün kanlar içinde kaldığını anlatan Çoban, olay yerine polis çağrıldığını belirterek, kendisine yumruk atan kişinin eşiyle hemen olay yerinden ayrıldığını söyledi.

Olay yerine polisin geldiğini anlatan Çoban şöyle devam etti:

"Kan revan içinde kaldım. Ambulansla hastaneye götürüldüm. Burnumun kırıldığı ortaya çıktı. Zor nefes alıyordum. Nefes almam için ilk ameliyat yapıldı. Aldığım yumruk darbesiyle burnum kırılarak eğri duruma geldi. 5 ay sonra ikinci ameliyatla burnum düzeltilecek."

Genç kadın, bu yaşananlar üzerine polis ve birçok kişinin desteklerini aldığını belirterek "Kaman emniyeti polis ekibi bekçileri ve Kırşehir Valimiz, Vali Yardımcımız ve birçok kurum arkamda durup bana her konuda yardımcı oluyorlar. Bunun için hepsine teşekkür ederim" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖREVDEN ALINDI

Fatma Banu Çoban'ın ifadesi alındı. İfadesinin ardından AK Parti Keskin Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirlenen Melih Ünlüer hakkında soruşturma başlatıldı.Olayın yaşanmasıyla birlikte harekete geçen AK Parti Bölge Temsilciliğince, Ünlüer'in görevden alındığı öğrenildi.