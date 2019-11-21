HABER

Genç kadını alevlerin arasından itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:23 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde çıkan ev yangınında içeride kalan ev sahibi kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevlerin arasından kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Kocaköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’nin Çal ilçesinde çıkan ev yangınında içeride kalan ev sahibi kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevlerin arasından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Kocaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bülent Kocaoğlu’na ait tek katlı evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler içeride Ümmü Kocaoğlu (26) isimli kadının olduğunu öğrenince içeri girdi. Genç kadın itfaiye ekipleri tarafından alevlerin arasından kurtarıldı. Ardından 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının kesin sıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
Rize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis memurunun yargılanmasıRize Emniyet Müdürü Verdi’yi şehit eden polis memurunun yargılanması
Beyninde kist tespit edilen Sıla, Ankara'ya gönderildiBeyninde kist tespit edilen Sıla, Ankara'ya gönderildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme! Kadri Gürsel'e beraat

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine dönmek için yola çıktı

MSB duyurdu: 70 aile yola çıktı!

Son dakika: Yargıtay'dan, Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

Ulus'taki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin davada karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.