Genç kadını başından vurdu! Kan donduran anlar kamerada: Yardım çığlıkları sokakları inletti

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Koperaatifler Mahallesi'nde gerçekleşen olay pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre içinde 5 kişinin olduğu bir otomobil sokaktan geçtiği sırada oyun makinesi önünde duran şüpheli şahıs, önce eliyle aracı işaret etti ardından da tabanca ile otomobile doğru ateş etti.

Otomobil şoförünün hız kesmeden devam etmesi üzerine şahıs arkasından koşmaya başladı.

Sürücü ve arkadaşları yaklaşık bir kilometre sonra K.K.'nın vurulduğunu fark etti. Araçtakiler 26 yaşındaki kızın durumunu fark ettikten sonra panikle yardım çığlıkları attı.

GENÇ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin yardım ettiği yaralı kadın, Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, başına mermi isabet eden K.K.'nın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

