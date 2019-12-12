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Genç kadını döve döve öldürdü, cesedi bavula koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 12:47 | Son Güncelleme

Maltepe’de tartıştığı kadını döverek öldüren zanlı, cesedi bavula koyup banyoya sakladı.Maltepe’de dün gece dehşet yaşandı.

Maltepe’de tartıştığı kadını döverek öldüren zanlı, cesedi bavula koyup banyoya sakladı.
Maltepe’de dün gece dehşet yaşandı. İddiaya göre, A.G. isimli şahıs 2 gün önce Didem M. ile lüks bir rezidansa gitti. İddiaya göre burada alkol alan şahıslar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. genç kadının saçını tutarak duvara vurmaya başladı. Didem M. aldığı darbelerle hayatını kaybederken, zanlı ise cesedi bavula koyarak banyoya sakladı. Ardından A.G. evden hızla uzaklaştı. 2 gün boyunca eve gitmeyen katil zanlısı daha sonra polise giderek olayı itiraf etti. Şahıs Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ise şahsın ifadesi doğrultusunda rezidansa giderek banyoya girdi. Banyoda şok manzarayla karşılaşan polis ekipleri kadının cesedini bavulun içinde buldu. Zanlının sorgusu devam ederken, Didem M.’nin cesedi adli tıp morguna kaldırıldı.

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