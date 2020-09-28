Genç kadını dövüp kayalıklara attılar

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bir kadının kayalıklarda hareketsiz yattığının ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç kadının dövüldükten sonra kayalıklara atıldığı iddia edildi. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde bisiklet süren bir vatandaş, kayalıklarda bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olaydan şüphelenen vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yarı baygın bir şekilde kayalıklarda yattığını tespit etti. Vücudunda morluklar ve darp izlerine rastlanan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını hastaneye kaldırdı. İlk belirlemelere göre, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kadının henüz kim tarafından atıldığı tespit edilemedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.



