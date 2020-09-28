HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Genç kadını dövüp kayalıklara attılar

Genç kadını dövüp kayalıklara attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:37 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bir kadının kayalıklarda hareketsiz yattığının ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Genç kadını dövüp kayalıklara attılar

Beylikdüzü Gürpınar sahilinde bir kadının kayalıklarda hareketsiz yattığının ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç kadının dövüldükten sonra kayalıklara atıldığı iddia edildi. Genç kadın hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Gürpınar sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde bisiklet süren bir vatandaş, kayalıklarda bir kadının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Olaydan şüphelenen vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yarı baygın bir şekilde kayalıklarda yattığını tespit etti. Vücudunda morluklar ve darp izlerine rastlanan kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını hastaneye kaldırdı. İlk belirlemelere göre, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kadının henüz kim tarafından atıldığı tespit edilemedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Genç kadını dövüp kayalıklara attılar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülke arasındaki çatışmada şok görüntülerİki ülke arasındaki çatışmada şok görüntüler
Bilim insanları bu durum karşısında şaşkınBilim insanları bu durum karşısında şaşkın
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Diğer Haberler
Bilim insanları bu durum karşısında şaşkın! Aynı dalda hem şeftali hem de elma yetişti
Bilim insanları bu durum karşısında şaşkın
Sular ne zaman gelecek? 28 Eylül İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Ordulu çılgın arıcı, yarı çıplak arıların arasına daldı
Ordulu çılgın arıcı, yarı çıplak arıların arasına daldı
Salda Gölü için flaş karar! 'Beyaz Adalar' bölgesinde göle ve plaja giriş yasaklandı
Salda Gölü'nde flaş yasak kararı
Seher hemşireye övgü: Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk
'Atatürk seni tanısaydı, çok severdi çocuk'
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.