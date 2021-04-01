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  4. Genç kadını, kocası benzin dökerek yakmıştı! Kan donduran olayın arkasından 'intikam' çıktı

Genç kadını, kocası benzin dökerek yakmıştı! Kan donduran olayın arkasından 'intikam' çıktı

01.04.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde bir kadın eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılmıştı. Olay sonrası hayati tehlikesi bulunan kadın, İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan Ekrem A.'nın olayı, eşine daha önce uyguladığı şiddet nedeniyle aldığı cezanın intikamını almak için gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 2 çocuk sahibi Ekrem- Ayşe A. çifti, geçimsizlik yaşamaya başladı. Ekrem A.'nın son 2 yıl içinde defalarca şiddet uyguladığı Ayşe A. zaman zaman evi terk etti. Her seferinde eşinin, “Çocuklarımız var, bir daha yapmayacağım" diyerek ikna ettiği genç kadın, son yaşanan şiddet olayının ardından şikayetçi oldu. Ekrem A. hakkında açılan davada Ayşe A., 'çocuklarını' gerekçe göstererek, şikayetinden vazgeçti. Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmasında Ekrem A., 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

'BENİ YAKTIN, BEN DE SENİ YAKACAĞIM'

Karardan 21 gün sonra, 21 Mart Pazartesi günü ise, Ekrem A.,"Davayla ilgili konuşmamız lazım. Gel birlikte avukata gidip ne yapacağımızı danışalım" diyerek, motosikletine aldığı Ayşe A.'yı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürdü. Ekrem A., "Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek, yanında getirdiği şişe içindeki benzini Ayşe A.'nın üzerine döküp, ateşe verdi. Ardından da kaçtı.

Alevler içinde kalan genç kadın ise, can havliyle koşarak, 500 metre mesafedeki yola çıktı.

'TEDAVİ ALTINA ALINDI'

Kadını görenler, hemen sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık görevlilerince Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe A., hayati tehlikesi bulunması üzerine İstanbul'daki Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin yanık tedavi merkezine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Kaçan Ekrem A., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ellerinde yanıklar oluştuğu belirlenen Ekrem A., savcılıktaki ifadesinde, eşini, kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine konuşmak için ormanlık alana götürdüğünü, çıkan tartışmada motosikletteki benzini üzerine döküp ateşe verdiğini anlattı. Ekrem A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

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Tekirdağ

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