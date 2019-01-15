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- Genç kadını öldürüp evi ateşe verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 15:24 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesediyle karşılaştı.

Zeki GÜNAL-Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri bıçaklanarak öldürülmüş bir kadının cesediyle karşılaştı. Suriye uyruklu ve adı Rava Kallajo olarak belirnenen kadının erkek kardeşi ve kardeşinin arkadaşı gözaltına alındı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi Geniş Yokuşu Sokak'ta bir binanın 3'ncü katında pazar gecesi yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde sırtında bıçak bulunan bir kadın cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada 25 yaşındaki R.K adlı kadının önce boğazının kesildiğini daha sonra sırtından bıçaklandığını tespit etti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının Suriye uyruklu Rava Kallajo olduğu belirlendi. Kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda genç kadının erkek kardeşi A.K ve kardeşinin arkadaşı M.D.'yi gözaltına aldı. Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevkedildi.

(FOTOĞRAF)

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