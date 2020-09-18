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Genç kadını polisler ölümden son andan kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 15:06 | Son Güncelleme

Esenyurtta tartıştığı sevgilisinin başına silah dayayan maganda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde son anda etkisiz hale getirildi.

Esenyurtta tartıştığı sevgilisinin başına silah dayayan maganda, polis ekiplerinin dikkati sayesinde son anda etkisiz hale getirildi. Dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.B isimli bir kişi araç içerisinde kız arkadaşı olduğu öğrenilen E.G ile kıskançlık krizi yüzünden tartışmaya başladılar. Vatandaşların bu durumu görüp tepki göstermesinin ardından araçtan inen Y.B bagajdan aldığı silahla kız arkadaşı E.G’nin kafasına dayayarak öldürmekle tehtit etti. Bu sırada devriye görevini gerçekleştiren yunus motorsikletli polisler bir kalabalık toplandığını görerek olay yerine geldiler. Bir kadının başına silah dayandığını gören polisler, silahlarını çekerek Y.B’ye doğrulttular. Polisleri karşısında gören Y.B şok olarak silahını indirip polislere teslim oldu.

Uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi
Şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, şahsı ve aracı incelemeye başladı. Y.B’nin üzerinden ve arabasından uyuşturucu maddelere rastlandı. Ayrıca olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Karakola teslim edilen Y.B yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

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